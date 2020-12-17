В Челябинской области от коронавируса умер руководитель регионального управления Россельхознадзора

Руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский скончался от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, Сергей Слободянский умер 17 декабря. Ему было 53 года. С 1 декабря он находился на лечении от коронавирусной инфекции.

Сергей Слободянский возглавил управление Россельхознадзора по Челябинской области в ноябре 2018 года. До этого работал ветеринарным врачом в ФГБУ "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория". С 2014 года возглавлял управление ветеринарии министерства сельского хозяйства региона.

"Ушел из жизни чуткий руководитель, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.