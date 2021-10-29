В Челябинске трамвай сошел с рельсов

В Челябинске в районе остановки "Теплотехнический институт" сошел с рельсов трамвай № 18. Об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Трамвайный вагон развернуло, и он перегородил рельсы.

Напомним, 1 сентября в Челябинске с рельсов сошел новый трамвай, который вышел на линию 30 августа. В апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" (АО "Синара-Транспортные Машины") заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Первые 10 трамваев компания поставила до 1 сентября, остальные должна привести в город до 29 декабря 2021 года.