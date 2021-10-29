Малахова вызвали в СК в связи с "пропажей" Светличной

Телеведущего Андрея Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Как сообщил источник "Ленты.ру", следователи хотят опросить шоумена и нескольких членов его команды по делу актрисы Светланы Светличной, которую считали пропавшей.

Уточняется, что артистка была найдена на съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Сообщалось, что ее местонахождение установили сотрудники уголовного розыска.

Напомним, Светличную искали несколько дней. Ее близкие заявляли, что ее нет дома, трубку она не берет. Беспокойство вызывал тот факт, что после травмы у нее возникали проблемы с памятью. В то же время были сообщения, что она не пропала, а просто не хочет общаться с родственниками.