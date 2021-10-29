29 Октября 2021
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Для въезда в Снежинск теперь будут требовать QR-код о вакцинации

Для въезда в Снежинск жителям из других городов потребуется QR-код о вакцинации от коронавируса или справка о наличии противопоказаний для прививки.

"Ввести с 30.10.2021 дополнительные меры при оформлении документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), предусматривающие предоставление заявителями действующего QR-кода о вакцинации или о перенесенной новой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев; справки медицинского учреждения о противопоказаниях для вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении, которое подписал глава ЗАТО Игоря Сапрыкина.

Напомним, в регионе в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 включительно с сохранением заработной платы. В эти дни доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Также с 30 октября QR-код нужен будет для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев и на баз отдыха. С 25 октября заведениям общепита запрещено оказывать услуги в ночное время, с 23 до 6 часов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

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Для въезда в Снежинск теперь будут требовать QR-код о вакцинации

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Теги: коронавирус, ЗАТО, Снежинск,



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