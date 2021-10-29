Глава СК потребовал повторный доклад о деле калининградских врачей после письма Рошаля

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде.

Глава СК также потребовал представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте СКР.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидь Рошаль опубликовал в СМИ открытое письмо в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме. В нем говорится о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача. Рошаль заявил, что готов сесть вместо нее в СИЗО.

Уголовное дело о гибели в роддоме Красноярска недоношенного младенца было возбуждено в ноябре 2018 года по статье о превышении должностных полномочий. Позднее обвинение было переквалифицировано на "умышленное убийство".

По версии обвинения, в ноябре 2018 года гражданка Узбекистана родила в недоношенного ребенка. Якобы и.о. главного врача роддома №4 Калининграда Елена Белая дала указание Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния. После этого "в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода".

Напомним, в 2020 году Сушкевич и Белая были оправданы судом присяжных. Однако в мае 2021 года апелляция отменила приговор, напоминает Regnum.

В октябре 2021 года Московский областной суд заключил под стражу Белую и Сушкевич. Врачей отправили в московский следственный изолятор в Печатниках в Москве.