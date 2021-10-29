Почти 80% россиян против обязательной вакцинации - опрос

Согласно опросу РИА Новости, 77% россиян высказались против обязательной ковид-вакцинации. Поддерживают это предложение почти 20%. Проголосовали более 100 тыс. человек.

Результаты важны тем, что РИА Новости очень активно агитирует за вакцинацию, то есть на других СМИ итоги могут быть еще более однозначными.

Власти начали готовить россиян к тому, что обязательная ковид-вакцинация будет объявлена для всех. При этом до сих пор ее смысл искажается. В постановлениях главных санврачей регионов говорится не об обязательствах граждан ее сделать, а об обязательствах властей ее организовать. То есть не гражданин обязан ввести себе вакцину, а власти обязаны обеспечить проведение вакцинации и предоставить возможности через работодателя. Поэтому ответственность и возлагается на руководителей регионов, которые должны за этим следить. А вот устно запускается совершенно другая кампания - что люди должны сделать себе укол, иначе их отстранят от работы.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок. Он содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825.