29 Октября 2021
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Общество В России
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Почти 80% россиян против обязательной вакцинации - опрос

Согласно опросу РИА Новости, 77% россиян высказались против обязательной ковид-вакцинации. Поддерживают это предложение почти 20%. Проголосовали более 100 тыс. человек.
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Результаты важны тем, что РИА Новости очень активно агитирует за вакцинацию, то есть на других СМИ итоги могут быть еще более однозначными.

Власти начали готовить россиян к тому, что обязательная ковид-вакцинация будет объявлена для всех. При этом до сих пор ее смысл искажается. В постановлениях главных санврачей регионов говорится не об обязательствах граждан ее сделать, а об обязательствах властей ее организовать. То есть не гражданин обязан ввести себе вакцину, а власти обязаны обеспечить проведение вакцинации и предоставить возможности через работодателя. Поэтому ответственность и возлагается на руководителей регионов, которые должны за этим следить. А вот устно запускается совершенно другая кампания - что люди должны сделать себе укол, иначе их отстранят от работы.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок. Он содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825.

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Почти 80% россиян против обязательной вакцинации - опрос

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Теги: вакцинация, опрос



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