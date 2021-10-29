29 Октября 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

В Белоруссии объявлены экстремистскими формированиями Telegram-каналы Nexta

МВД Белоруссии объявило Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta экстремистскими и внесло их в список соответствующих формирований, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - заявили в МВД Белоруссии.

Напомним, в октябре этого года стало известно, что белорусские силовики будут преследовать не только создателей, но и подписчиков Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими. "Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования", - сообщили в МВД.

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В Белоруссии объявлены экстремистскими формированиями Telegram-каналы Nexta

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Теги: telegram-канал, nexta, экстремизм, белоруссия



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