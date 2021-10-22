22 Октября 2021
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Денис Проценко (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Проценко о локдауне: "Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь"

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал введение локдауна в начале ноября. По его мнению, в условиях, когда значительная часть граждан не хочет вакцинироваться, это неизбежный этап, причем он будет повторяться, пока не возникнет коллективный иммунитет.

"Сегодня на утренней планёрке по внутренней маршрутизации пациентов в нашей Коммунарке поймал себя на мысли: чисто по-человечески понять тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни без всех этих ограничений, можно, но принять, как врачу, нельзя", - пишет Проценко в своем Telegram-канале.

Он отмечает разочарование многих граждан, которые, услышав о "нерабочих днях", начали планировать отдых, но потом власти ограничили и работу всего развлекательного: "Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет. Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен. Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации". 

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени! – заключает врач.

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Проценко о локдауне: "Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь"

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Теги: денис проценко, локдаун, нерабочие дни, пандемия, коллективный иммунитет



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