На Южном Урале сотрудников мэрии заподозрили в халатности

В Челябинской области в отношении сотрудников администрации Красногорского городского поселения возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2020 года администрацией городского поселения и физическим лицом заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного в поселке Красногорский. Цена договора составила свыше 1,2 млн. рублей.

При этом аукцион не проводился, а кадастровая стоимость земли составляет свыше 4 млн рублей.