"Автомобилист" забросил пять шайб в ворота "Витязя"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал уверенную победу над подмосковным "Витязем". Встреча прошла в четверг вечером в Екатеринбурге и завершилась выигрышем хозяев со счетом 5:2.

В составе уральцев шайбы забросили Станислав Бочаров, Василий Филяев, Ефим Гуркин, Александр Щемеров и Брукс Мэйсек. У "Витязя" голы на счету Дамира Мусина и Нико Оямяки.

Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Следующий матч подопечные Билла Питерса сыграют в субботу, 30 октября. Соперником будет китайский "Куньлунь Ред Стар", встреча пройдет на льду уральских хоккеистов.

Напомним, на этой неделе игроки "Автомобилиста" Владимир Галкин и Александр Щемеров были вызваны в национальную и олимпийскую сборные России.