28 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Александр II, освободитель, терроризм, покушение, убийство, Романовы (2016) | Фото: beloedelo.ru

В Челябинске памятник Александру II на "Алом поле" установили с нарушениями

В Челябинске инициаторов установки памятника императору Александру II в парке "Алое поле" привлекут к административной ответственности за проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия. Об этом говорится в ответе областного Госкомитета по охране объектов культурного наследия координатору группы "Архистраж" Юрию Латышеву, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что были проведены работы по установке памятника Александру II на землях, расположенных на территории объекта культурного наследия "Алое поле".

"Строительные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия или на земельном участке, связанном с ним, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности, включающих оценку работ, согласованных с госкомитетом", - говорится в ответе.

Однако в госкомитет заявления о согласовании документации не поступало. В связи с этим заказчику выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, на публичных слушаниях, прошедших в Челябинске, большая часть участников высказалась против установки памятника. По итогам слушаний решено было провести опрос горожан на сайте мэрии, где 43,1% респондентов высказались за установку памятника, 29,7% - против, ещё 20,9% появление монумента безразлично. В мае депутаты Челябинской городской думы проголосовали за установку в сквере на "Алом поле" памятника Александру II.

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В Челябинске памятник Александру II на "Алом поле" установили с нарушениями

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Теги: Александр II, Алое поле, памятник



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