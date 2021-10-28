Цена газа в Европе упала ниже $1000

Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м на фоне ожиданий заполнения "Газпромом" европейских (ПХГ).

Как свидетельствуют данные биржи ICE, торги открылись снижением цены на газ на 6%. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 9:01 мск стоил $973 за тысячу кубометров.

Как отмечает Regnum, еще 25 октября тысяча кубометров газа торговалась на уровне $1109.

27 октября президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема топлива в европейских ПХГ.

По словам главы государства, это нужно сделать после того, как будет завершена закачка в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября.

Путин отметил, что поставка газа создаст "более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", сообщает пресс-служба Кремля.

На прошлой неделе "Газпром" отчитался о подготовке российской системы газоснабжения к зимнему периоду. В подземные хранилища в этом году будет закачан рекордный оперативный резерв газа.