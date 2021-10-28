28 Октября 2021
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Экономика В России
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Fix Price повысит цены на некоторые группы товаров

Сеть Fix Price с 1 ноября повысит цены до 18%, появятся новые ценники – 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Минимальный действующий прайс компания будет выводить постепенно, пишут "Известия", ссылаясь на отчетность ритейлера за третий квартал.

В компании рассчитывают, что такая мера позволить увеличить валовую рентабельность и повысить продажи. Коррекция цен понадобилась из-за инфляции.

В России тысячи магазинов Fix Price. Сеть планирует обновить цены как на продукты, так и на непродовольственные товары. На продукты сейчас приходится 28% ассортимента сети.

"Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте, который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками", — сказал представитель пресс-службы Fix Price.

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Fix Price повысит цены на некоторые группы товаров

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Теги: Fix Price, цены, повышение



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