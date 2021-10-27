Власти Челябинской области поддержат бизнес в период ковидных ограничений

Правительство Челябинской области окажет поддержку бизнесу в условиях введениях ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в регионе в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 включительно с сохранением заработной платы. В эти дни доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Также с 30 октября QR-код нужен будет для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев и на баз отдыха. С 25 октября заведениям общепита запрещено оказывать услуги в ночное время, с 23 до 6 часов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил экономическому блоку разработать предложения о мерах поддержки бизнеса.

"Я поручил профильным министерствам разработать и внести предложения о мерах государственной поддержки тем отраслям, которые могут понести потери от дополнительных ограничений. Это к тем мерам, которые были озвучены на совещании у Президента РФ. Речь идет о грантах на одного занятого и о новой кредитной программе для среднего и малого бизнеса. Дополнительно к этим мерам необходимо проработать возможный формат поддержки наших предпринимателей, которых коснутся дополнительные ограничения", - подчеркнул глава области.

Как рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне запущена программа льготного кредитования "ФОТ 3.0". Компании малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых под условием сохранения численности сотрудников не менее 90%. Также предусмотрены гранты малым и средним предприятиям в пострадавших отраслях в размере 1 минимального размера оплаты труда на одного занятого. Эти гранты предприятия смогут получить с 1 ноября 2021 года.

Также вице-губернатор напомнил о программе льготного заёмного финансирования федерального Фонда развития промышленности "Противодействие эпидемическим заболеваниям", которая нацелена на льготное финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия. Рассмотрение таких проектов проводится в ускоренном режиме. Для получения льготного займа по данной программе софинансирование со стороны заявителя не требуется. Предприятия смогут использовать льготный заем на приобретение необходимого оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также критически важной готовой зарубежной продукции.

В апреле прошлого года начала действовать и одноименная региональная программа, по которой южноуральские предприятия могли получить от 5 до 50 млн рублей под 1% годовых на покупку или модернизацию оборудования, его монтаж и запуск, приобретение расходных материалов и ресурсов и общехозяйственные расходы по проекту. Как утонил Егор Ковальчук, в настоящий момент рассматривается вопрос о ее возобновлении.

"За период действия программы региональный Фонд выдал по ней заем на 8 млн рублей "Фабрике шнуров" на организацию и производство линии по выпуску эластичных шнуров для медицинских одноразовых масок, а Магнитогорская обувная фабрика получила 10 млн рублей на перепрофилирование части производства под выпуск медицинских масок и спецодежды", - рассказали в пресс-службе регионального минпрома.

В 2021 году в регионе были уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших и медленно восстанавливающихся отраслях.

"В первую очередь, это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и организации досуга. Также оказана поддержка IT сфере, что является логичным продолжением курса Южного Урала на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде «налогового маневра». Дополнительно расширены на индустрию туризма категории потенциальных получателей земельных участков без торгов после рассмотрения на инвестсовете", - рассказал Егор Ковальчук.

Сейчас экономический блок областного правительства ведет мониторинг всех отраслей экономики, чтобы оценить насколько ограничительные меры повлияют на экономическое состояние предприятий, и понять какие меры региональной поддержки могут потребоваться.

За базу, по словам вице-губернатора, будут взяты меры поддержки, которые работали в 2020 году и хорошо себя зарекомендовали. Речь идет о снижении стоимости патента до 1 рубля для индивидуальных предпринимателей; снижении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения по категории "доход" до 1%, и по категории "доходы минус расходы" до 5%; обнуление ставок транспортного налога для субъектов МСП при перевозках граждан, грузоперевозках и перевозки коммунальных отходов; снижение в два раза ставки по налогу на имущество для организаций в пострадавших отраслях; уменьшении налога для арендодателей в обмен на предоставление ими отсрочки и снижения размера арендной платы для арендаторов и другие.

"Часть этих мер прекратила свое действие в 2020 году, но мы сейчас активно с экономическим блоком смотрим какие меры могут быть применены для поддержки пострадавших отраслей бизнеса в этой ситуации. В ходе дальнейших консультаций с малым и средним бизнесом, деловыми объединениями, либо возродим те меры поддержки, которые существовали, либо донастроем их с учетом современных реалий", - подчеркнул вице-губернатор.

Для промышленников и предпринимателей Челябинской области возобновили свою работу "горячие линии" в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов по номеру +7 (351) 263 35 55 и на базе центра "Мой бизнес" по номеру 8 800 350 24 74.