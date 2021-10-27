Ирина Гехт рассказала, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала во сколько сейчас обходится лечение одного пациента с COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Лечение пациента в легкой и средней тяжести составляет порядка 53 тыс. рублей. Оно включает антибактериальную терапию, кислород, антикоагулянты.

Если пациент нуждается в реанимационных мероприятиях и в упреждающей терапии, то лечение обходится примерно в 130 тыс. рублей.