В Челябинской области 2,6% жителей заразились коронавирусом после вакцинации

В Челябинской области после вакцинации коронавирусом заболели 2,6% жителей. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что большая часть заболела после вакцинации первым компонентом, еще часть менее чем через семь дней после введения второго компонента.

"Эти случаи есть, но они протекают в более легкой форме", - подчеркнула она.

Меньше всего из повторно заболевших тех, кто привился "Спутником", самый высокий процент заболевших после "ЭпиВакКорона".