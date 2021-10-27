Студенты челябинского колледжа пожаловались, что за отказ от вакцинации их переводят на дистант

В Челябинске студентов колледжа экономики и права от 18 лет обязали поставить прививку от коронавируса. В случае отказа их переведут на дистант и не будут заселять в общежитие. Об этом журналистам сообщили родители студентов.

На брифинге первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что это право образовательных организации определять эти условия.

"В большинстве регионов, в Москве в том числе, заселение в общежитие происходит только при наличии QR-кода. Риски по общежития понятны, распространение инфекции там будет моментальным. С точки зрения общежитий, я эту меру поддерживаю. Что касается отстранения от учебы, мы говорили о том, что часть вузов и колледжей принимают решения о переводе на дистант. Это решение каждой образовательной организации. Рекомендаций в части отстранения не было ни со стороны Миннауки РФ, ни со стороны Минобразования", - подчеркнула она.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов пообещал разобраться в ситуации.

"Мы находимся в достаточно чрезвычайной ситуации, поэтому принимаемые меры должны обезопасить наши образовательные коллективы. Это негосударственный колледж, разберемся в ситуации. Но в целом я действия руководителя одобряю. От учебы отстранять не будут точно, могут форму образовательной деятельности поменять для этого ребенка, но никто его исключать не будет", - подчеркнул он.