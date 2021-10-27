Подросткам в интернете навязывают пренебрежение к нормам общественной морали - Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал "жестко пресекать распространение экстремистских идей среди молодежи и принимать превентивные меры в этой сфере".

"Деструктивные группы с помощью интернета навязывают подросткам криминальную субкультуру и пренебрежение к нормам общественной морали", - цитирует секретаря Совбеза ТАСС. "Насаждение деструктивных норм приводит к агрессии у подростков, что вызывает в том числе случаи нападений в учебных заведениях", - добавил Патрушев.

Ранее стало известно, что рэперу Элджею (он же Алексей Узенюк) грозит штраф до 30 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в интернете. Материал поступил в канцелярию Зюзинского суда Москвы. Дата заседания пока не назначена. Правоохранительные органы провели проверку текстов песен артиста.