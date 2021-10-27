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Спорт
Андрей Тихонов (2018) | Фото: kc-camapa.ru

Главного тренера "Астаны" Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана

Главного тренера футбольного клуба "Астана" Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана.

В минувшее воскресенье наставник увёл футболистов "Астаны" с поля из-за недовольства судейством во встрече 25-го тура против "Кайрата". Как сообщает Р-Спорт, инцидент случился на 41-й минуте игры после эпизода в центре поля. Экс-футболист "Спартака" посчитал, что главный арбитр матча не зафиксировал нарушение. Через некоторое время игроки "Астаны" вернулись на поле, а матч в итоге завершился победой "Кайрата" (1:0).

За недисциплинированное поведение 51-летний российский специалист не сможет работать в течение двух лет во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

В данный момент "Астана" с 56 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующего "Тобола" на два очка.

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Главного тренера "Астаны" Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана

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Теги: Андрей Тихонов, Астана, тренер, дисквалификация



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