В Харькове "мажор" без прав устроил смертельное ДТП

В Харькове 16-летний "мажор" устроил ДТП, сбив насмерть человека. Машину Infiniti ему подарили на днях, и прав у него, естественно, не было.

Четыре года назад в Харькове произошла похожая трагедия, причем тоже в конце октября. Студентка из богатой и влиятельной семьи на огромной скорости ночью вылетела на тротуар, убив шесть прохожих.

В нынешнем ДТП машина на огромной скорости врезалась в Chevrolet Aveo, в результате чего обе машины разлетелись на куски. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров, включая "мажора", получили травмы. Удар был такой силы, что один из пассажиров вылетел из окна автомобиля и ударился головой о рекламный столб.

Судя по тому, что мать преступника живет за границей, родители находятся в разводе. Отец торгует мясом, пишут телеграм-каналы, а в городе этого подростка знают, так как он кроет матом полицейских и заверяет, что ему все сойдет с рук. Публикуют даже его переписку, где он утверждает, что уже не раз переезжал людей. Два года назад он открыл стрельбу из пневматического пистолета и тоже вел себя вызывающе, обижая сверстницу и угрожая проблемами тем, кто выступит против него.

Как рассказала попутчица "мажора", и на этот раз он говорит, что его "отмажут", а сам он уедет за границу.