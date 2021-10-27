27 Октября 2021
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Происшествия В бывшем СССР Украина
(2011) | Фото:hawaii.edu

В Харькове "мажор" без прав устроил смертельное ДТП

В Харькове 16-летний "мажор" устроил ДТП, сбив насмерть человека. Машину Infiniti ему подарили на днях, и прав у него, естественно, не было.

Четыре года назад в Харькове произошла похожая трагедия, причем тоже в конце октября. Студентка из богатой и влиятельной семьи на огромной скорости ночью вылетела на тротуар, убив шесть прохожих.

В нынешнем ДТП машина на огромной скорости врезалась в Chevrolet Aveo, в результате чего обе машины разлетелись на куски. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров, включая "мажора", получили травмы. Удар был такой силы, что один из пассажиров вылетел из окна автомобиля и ударился головой о рекламный столб.

Судя по тому, что мать преступника живет за границей, родители находятся в разводе. Отец торгует мясом, пишут телеграм-каналы, а в городе этого подростка знают, так как он кроет матом полицейских и заверяет, что ему все сойдет с рук. Публикуют даже его переписку, где он утверждает, что уже не раз переезжал людей. Два года назад он открыл стрельбу из пневматического пистолета и тоже вел себя вызывающе, обижая сверстницу и угрожая проблемами тем, кто выступит против него.

Как рассказала попутчица "мажора", и на этот раз он говорит, что его "отмажут", а сам он уедет за границу.

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В Харькове "мажор" без прав устроил смертельное ДТП

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Теги: Украина, дтп, авария



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