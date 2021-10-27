27 Октября 2021
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Спорт
Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Российская спортсменка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Сегодня на чемпионате мира в японском Китакюсю Дина завоевала две золотых награды в упражнениях с мячом и обручем.

В упражнением с мячом Дина Аверина набрала 27,7500 балла, опередив Алину Горносько из Беларуси (25,950) и итальянку Софию Раффаэли (25,850). Сестра Дины Арина Аверина уронила обруч и с результатом 24,950 стала лишь шестой.

В упражнениях с мячом Дина Аверина получила за свое выступление оценку в 29,125 балла, а Арина Аверина в этой дисциплине завоевала серебряную награду (27,675). Третьей стала белоруска Алина Горносько (27,300).

Добавим, что завтра на чемпионате мира состоятся индивидуальные упражнения с булавами и лентой.

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Гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

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Теги: художественная гимнастика, Дина Аверина, чемпионат мира



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