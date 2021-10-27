Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева объявили в розыск

Член банды Басаева, который совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани, объявлен в федеральный розыск. Об этом "Интерфаксу" сообщили в управлении УФСИН по региону.

Магомед Алханов был осужден по ст. 209 УК РФ (бандитизм). Он проходил по делу о вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В астраханскую психбольницу беглец был направлен на медэкспертизу.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

Ранее следствием была установлена причастность к преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены.