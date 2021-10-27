В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отождествление целей СССР и нацистской Германии

В Госдуму внесен очередной мемориальный закон – это поправка в КоАП, предусматривающая штрафы или приостановку деятельности за "отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военных СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и ее союзников.

Запрет на сравнение был принят еще в прошлую сессию Госдумы (и, соответственно, ее предыдущим созывом), но наказания за это предусмотрено не было.

Сравнивать действия руководства СССР и Германии времен Второй мировой войны нельзя в публичных выступлениях, публичных произведениях, СМИ и в интернете, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Протоколы по такому правонарушению будут составлять представители полиции, Роскомнадзора или прокурор.

"Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в пояснительной записке законопроекта, авторами которого выступили депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Ольга Ковитиди и Алексей Пушков.

Для граждан штраф составит 1-2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток. Для юрлиц – штраф 10-50 тыс. руб. Повторное нарушение для граждан обернется штрафом 2,5-5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф 5-12 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года, для юрлиц – штраф 50-100 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.