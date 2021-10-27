Томский губернатор Жвачкин про непривитых чиновников: "Уговоры кончились, будем с ними расставаться"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал ускорить темпы вакцинации госслужащих.

"В последние недели Томская область значительно увеличила темпы вакцинации, наверстывая упущенное. Томичи, северчане, жители других городов и районов активно идут и в мобильные, и в стационарные прививочные пункты, - отметил Жвачкин на совещании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. - Однако при этом меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться".