Власти Крыма допустили введение экспресс-тестирования для туристов

Власти Крыма обсуждают введение экспресс-тестирования для приезжающих на полуостров туристов.

"Обсуждается ряд возможных мер, включая экспресс-тестирование приезжающих и прочие", - сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, идея "covid-free" для Крыма "здравая и может стать краеугольной в данной ситуации", передает Regnum.

Как сообщалось, тестирования могут проводить в аэропортах вылета или на вокзалах станций, расположенных перед Крымским мостом.

При этом власти Крыма не собираются ставить блокпосты на въезде на полуостров на время "нерабочих дней". Ранее о введении такой ограничительной меры сообщили в Севастополе.