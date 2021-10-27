Власти Крыма допустили введение экспресс-тестирования для туристов
Власти Крыма обсуждают введение экспресс-тестирования для приезжающих на полуостров туристов.
"Обсуждается ряд возможных мер, включая экспресс-тестирование приезжающих и прочие", - сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, идея "covid-free" для Крыма "здравая и может стать краеугольной в данной ситуации", передает Regnum.
Как сообщалось, тестирования могут проводить в аэропортах вылета или на вокзалах станций, расположенных перед Крымским мостом.
При этом власти Крыма не собираются ставить блокпосты на въезде на полуостров на время "нерабочих дней". Ранее о введении такой ограничительной меры сообщили в Севастополе.