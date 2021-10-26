27 Октября 2021
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Общество Москва
(2011) | Фото:

Сын актрисы Светланы Светличной больше не хочет с ней общаться

Сын актрисы Светланы Светличной не хочет с ней больше общаться. Его вывела из себя ситуация с "исчезновением" матери: на уши была поставлена вся Москва – от главы СКР Бастрыкина до волонтеров "Лизы Алерт", а в итоге артистку нашли на съемках ток-шоу, с ней все было в порядке.

"Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", - цитирует телеканал "360" высказывание Алексея Ивашова.

Он пожаловался, что вместе с родственниками весь день накануне провел в полиции.  

"Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", - заявил мужчина.

Напомним, пожилую актрису искали несколько дней. Сообщалось, что ее нет дома и трубку она не берет. Беспокойство вызывал тот факт, что после травмы у нее возникали проблемы с памятью. В то же время были сообщения, что она не пропала, а просто не хочет общаться с родственниками.

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Сын актрисы Светланы Светличной больше не хочет с ней общаться

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Теги: светлана светличная, сын, родственники, поиски



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