26 Октября 2021
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Золото скифов, скифское золото (2014) | Фото:http://www.xakac.info/

Аксенов назвал решение амстердамского суда по скифскому золоту "рейдерским захватом"

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение амстердамского суда о том, кому будет передано так называемое "скифское золото" – экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря", которая проходила в 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum.

Экспонаты выставки были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Керчи и Бахчисарая. Всего было выставлено около 2 тыс. артефактов. В итоге возник спор между Россией и Украиной – кому Амстердам должен вернуть коллекцию. Сегодня было вынесено решение о передачи коллекции Украине (это апелляционное решение, суд первой инстанции также вынес решение в пользу Украины).

"Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", - написал в соцсетях глава Крыма.

Он отметил, что суд "решил руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных представителей киевского режима".

"Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена", - добавил Аксенов.

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Аксенов назвал решение амстердамского суда по скифскому золоту "рейдерским захватом"

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Теги: сергей аксенов, скифское золото, крым



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