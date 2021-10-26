26 Октября 2021
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Общество За рубежом
Император Японии Акихито (2016) | Фото: avtograf22.ru

Японцы протестуют против брака внучки императора с простолюдином

В Японии со скандалом вышла замуж принцесса Мако, дочь наследного принца Фумихито. Ее избранником стал простолюдин с финансовыми проблемами, что вызвало массовое возмущение среди подданных – сегодня в Токио даже проходят массовые акции протеста. Впрочем, вряд ли это теперь помешает Мако – вместе с мужем она планирует в ближайшее время уехать в США.

Мако и ее муж Кей Комуро встречались четыре года, прежде чем узаконить отношения, а познакомились еще раньше – они являются однокурсниками. Сейчас им по 30 лет.

Одним из препятствий на пути к браку стали долги матери жениха и финансовый спор, связанный с приданным, а также сам процесс лишения Мако всех привилегий – по японским законам брак с простолюдином лишает члена императорской семьи положения. Комуро подозревали в "нецелевом" расходовании денег Мако и ее семьи.

Пара отказалась от традиционной свадебной церемонии, ограничившись гражданской регистрацией. Также пара не стала проводить пресс-конференцию, в последний момент заменив ее письменными ответами на несколько вопросов журналистов.

Мако покинула императорскую резиденцию, в которой она теперь не имеет права жить. Пока они с мужем будут жить в Токио в съемной квартире, а затем переедут в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме. У членов императорской семьи Японии нет паспортов, так что пока Мако будет оформлять документы.

Мако, поданным агентства Kyodo, не получит приданное, которое полагается ей как дочери наследного принца, - 150 млн йен (около$1,3 млн). Сообщается, что она сама приняла решение отказаться от этих денег.

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Японцы протестуют против брака внучки императора с простолюдином

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Теги: япония, император, принцесса мако, простолюдин



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