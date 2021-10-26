В Перми фонд и научно-просветительский центр "Холокост" не признаны иноагентами

Министерство юстиции РФ не признало фонд "Холокост" и научно-просветительский центр "Холокост" иностранными агентами. Об этом минюст сообщил в ответ на обращение пермской общественности, требовавшей признать обе некоммерческие организации выполняющими функции иностранного агента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фонд и центр находятся в Москве, в Перми у них представительств нет. По словам одного из авторов обращения, пермского активиста Романа Юшкова, тема работы этих организаций для столицы края актуальна – им сочувствуют, в частности, представители местного "Мемориала".

В качестве основания для отказа в ответе минюста, который оно дало 25 октября, говорится, что "фактов осуществления обеими организациями деятельности, носящей политический характер, не установлено".