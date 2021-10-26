В Роспотребнадзоре объяснили, кому могут отказать в QR-коде после перенесенного COVID-19

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова объяснила, почему не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.

"Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", — приводит ее слова портал Myslo.

Безбородова добавила, что коммерческие клиники делятся данными о положительных тестах с Роспотребнадзором, после этого ведомство передает эту информацию в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин. Но при этом данные не вносятся в медицинские карты, это может сделать только медик при личном обращении пациента.

Ранее Накануне.RU сообщало, что жителям Екатеринбурга, переболевшим коронавирусом, вероятно, придется ждать от двух до трех недель, пока их поликлиника внесет соответствующую информацию на сайт Госуслуг. Об этом изданию рассказала журналист "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова со ссылкой на слова заведующей поликлиники №3. Можно в срочном порядке получить справку, что приравнивается к QR-коду, но выдать ее может только терапевт, к которому необходимо отстоять очередь.