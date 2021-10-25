На Ямале во время строительства дома погиб рабочий

В Приуральском районе погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 11 октября в селе Аксарка при строительстве многоквартирного жилого дома по переулку Овражный работник коммерческой организации сорвался со стропильной системы и упал на плиты перекрытия. При падении мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".