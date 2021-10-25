В Перми вежливый грабитель ограбил продуктовый магазин, "чтобы собрать деньги на лечение матери"

В Перми мужчина, рассыпаясь в извинениях, ограбил продуктовый магазин на ул. Вижайская, 12. Видеозапись ограбления опубликовал telegram-канал Ural Mash.

Грабитель сообщил, что деньги ему якобы нужны на операцию для матери. Потребовал, чтобы женщина не плакала, иначе "он сам сейчас заплачет".

"Извини, пожалуйста. Я тебе завтра их отдам. У меня сейчас у мамы просто операция", - заявил мужчина, забирая деньги из кассы. Он также пообещал, что завтра вернет все украденное "до копейки".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел 24 октября. Личность грабителя устанавливается.

"24 октября в дежурную часть отдела полиции № 7 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Вижайской мужчина открыто похитил денежные средства в сумме 5000 рублей и скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Устанавливается маршрут движения злоумышленника. Опрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье грабеж.