Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

МИД Афганистана приветствовало заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций.

Пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи отметил, что война подошла к концу, и государства мира должны позитивным образом изменить свое отношение к этой стране, пишет Regnum.

Напомним, на прошлой неделе на заседании международного клуба "Валдай" Путин заявил, что радикальную организацию можно будет исключить из черного списка, если ее члены улучшат обстановку в Афганистане. Однако президент РФ подчеркнул, что решение должно быть принято на уровне ООН, поэтому "дело не в России".

21 октября в Москве прошла встреча по Афганистану, в которой приняли участие и талибы. По итогам переговоров участники в совместном заявлении отметили необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от статуса талибов на международной арене.