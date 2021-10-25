25 Октября 2021
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Общество В России
видеофиксатор камера наблюдения (2011) | Фото:яндекс

В российской школе тестируют систему, способную распознать людей с оружием

У российских школ установят камеры видеонаблюдения, которые будут способны идентифицировать потенциальных стрелков поблизости.

Подобную IT-систему уже тестируют в Самаре, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на разработчика проекта, компанию NtechLab.

Как только камера фиксирует вооруженного человека, сразу же подает сигнал на пульт школьного охранника. Если он не отреагирует, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.

При этом отмечается, что сложность ситуации заключается в том, что нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто не носят.

Кроме того, камеры потенциально могут распознать только дробовики и винтовки, но не отследят небольшой пистолет, особенно в темноте.

Ранее Министерство высшего образования и науки России разработало инструкцию на случай нападения на учебное заведение. В сообщении ведомства говорится, что правила были разработаны "совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности".

Напомним, в этом году в России произошли два трагических эпизода с шутингом в учебных заведениях: нападение на казанскую школу и стрельба в пермском вузе. В обоих случаях было много погибших и пострадавших.

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В российской школе тестируют систему, способную распознать людей с оружием

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Теги: школы, стрельба в школах, система по предотвращению нападений в школах



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