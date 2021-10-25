Рашкин высказался о расколе в КПРФ и протестах в регионах

Глава московских коммунистов Валерий Рашкин прокомментировал слухи о расколе в КПРФ на фоне активного протеста столичной ячейки против результатов ДЭГ на выборах в Госдуму. Руководство партии формально протест поддерживает, но Зюганов на встречи с избирателями в Москве не приходит.

"Раскола нет, это желают ещё с 1993 года, чтобы мы раскололись — не будет этого. Мы одна команда, в одной партии, по одному уставу. Просто в Москве это более заметно. Возьмите Иркутскую область — у них каждую субботу, каждое воскресенье проходят уличные мероприятия. Возьмите Самару, возьмите Саратов <...> Просто Москва — это столица. Москва — где стягивается полиция, где очень остры всегда стычки с властными структурами. Они боятся — здесь Кремль, здесь президент, здесь совет Федерации, здесь Госдума, здесь всё под оком международной политики проходит", - заявил Рашкин в эфире радио "Эхо Москвы".