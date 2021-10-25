25 Октября 2021
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Экономика В России Москва
Доставка еды (2020) | Фото: Накануне.RU

В столицах потребность в курьерах выросла за год в пять раз

В Москве и Санкт-Петербурге количество вакансий курьеров за год (с октября прошлого года) выросло в пять раз, свидетельствуют данные исследования SuperJob, на которые ссылается РИА Новости.

Зарплаты курьеров растут в столицах не столь быстрыми темпами, но тоже весьма ощутимо. Так, в Москве средняя зарплата пешего курьера на полный день сейчас составляет 55 тыс. руб. в месяц (за год она выросла на 37,5%), для водителя-курьера — 85 тыс. руб. (рост на 30,8%). Максимальные зарплаты  — 90 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

Города-миллионники несколько отстают от столиц, тем не менее, здесь тоже отмечается значительный рост. Например, за три недели октября в Уфе количество вакансий курьеров выросло на 37% (к сентябрю), в Перми – на 32%. В Воронеже спрос на курьеров вырос на 29% по сравнению с сентябрём, в Волгограде — на 28, в Красноярске — на 25%, в Новосибирске — на 24%, в Казани — на 21%.

В целом в России с начала года зарплаты сборщиков заказов и курьеров выросли в 1,5-2,5 раза.

Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов.

В сентябре работодатели в 3-3,5 раза чаще искали работников складов и автоперевозчиков, а спрос на услуги курьеров вырос в семь раз, сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

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В столицах потребность в курьерах выросла за год в пять раз

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Теги: курьеры, доставка, вакансии, зарплата



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