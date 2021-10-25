25 Октября 2021
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тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ищут мошенниц, обманувших пенсионерку под предлогом прививки от ковида

На Среднем Урале мошенники обманывают пенсионеров, предлагая им прививку от COVID-19.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось в Сысертском районе днем 22 октября: в одну из квартир по улице Коммуны к пенсионерке 1938 года рождения пришли две женщины. Они представились сотрудницами медицинской организации.

"Одна из незваных гостей сообщила хозяйке жилища, что ей необходимо сделать прививку от короновируса. Пока липовый врач агитировала на кухне бабушку, вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню, перевернула постельное белье, а не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила и похитила полмиллиона рублей, отложенные на "черный день". После чего также тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник к бабушке приедет прививочная бригада, после чего, мило попрощавшись, также покинула дом. Вскоре потерпевшая догадалась, что попала в сети мошенниц и поспешила за помощью в органы внутренних дел", - рассказал полковник Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции ОВД Сысерти проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей лже-целителей, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. По итогам начавшейся проверки сыщики примут обоснованное процессуальное решение.

Пользуясь возможностью, глава пресс-службы регионального Главка МВД призвал жителей Свердловской области, прежде чем открыть дверь своего дома незнакомым людям, проверять в тех организациях, специалистами которых представляются визитеры, действительно ли там есть такие работники.

"Кем бы не представлялись незваные гости – врачами, соцработниками, переписчиками, представителями Пенсионного фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других служб и ведомств, потратьте минутку на звонок, чтобы уточнить, являются ли визитеры теми, за кого себя выдают. И лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты, можно ее открыть. Этот простой совет нужно в обязательном порядке донести до своих родных и близких, особенно до пожилых людей", - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, ранее жителей Среднего Урала предупредили о новом способе мошенничества, связанном с коронавирусом.

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На Среднем Урале ищут мошенниц, обманувших пенсионерку под предлогом прививки от ковида

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Теги: мошенницы, розыск, полиция, ковид



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