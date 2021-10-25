Началось расследование масштабной утечки данных автомобилистов Москвы

Роскомнадзор направил запросы тем организациям, которые могут содержать оказавшуюся у преступников базу владельцев автомобилей.

Так, запрос был направлен в Российский союз автостраховщиков. 22 октября в даркнете появилась большая база московских автомобилистов. Она состоит из 50 млн строк. В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера транспортных средств, их марки и модели, а также год постановки на учет.

По словам продавца данных, он получил информацию от инсайдера в ГИБДД. За архив просят $800. Бонусом к базе предлагаются данные за 2020 год.