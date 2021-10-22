СМИ: В даркнете на продажу выставили базу с данными водителей Москвы и Подмосковья

В даркнете на продажу выставлена база с данными водителей, зарегистрированных в Москве и Московской области с 2006 по 2019 гг., передает "Коммерсант". За архив из 50 млн строк просят $800. Каждая строка содержит ФИО, дату рождения, номер телефона, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет.

Продавец утверждает, что получил базу от инсайдера в ГИБДД.

Бонусом к базе предлагаются данные за 2020 год.

Сейчас все такие данные хранятся централизованно в Федеральной информационной системе ГИБДД, но раньше у каждого региона была собственная база с данными. Управления инспекции в Москве и Московской области могли загружать данные и в свои базы, и в федеральную до 2020 года – только сейчас регионы начинают уходить от практики использования собственных архивов. Источник издания полагает, что утечка как раз могла произойти на уровне региональной базы.

Один из экспертов полагает, что утечка могла произойти из баз автостраховщиков или их подрядчиков. Другой считает, что информацию "слил" инсайдер в ГИБДД, третий не исключает возможность работы хакеров с уязвимостями системы.