Российский форвард Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов

Форвард российского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба в матче с московским "Спартаком" забил свой 143-й год на национальных первенствах.

После этого спортсмен сравнялся с полузащитником волгоградского "Ротора" Олегом Веретенниковым. Замыкает тройку Александр Кержаков, на счету которого 139 голов.

Дзюбе понадобилось больше времени чем Веретенникову, чтобы добиться рекордного результата.

24 октября петербургская команда обыграла "Спартак" со счетом 7:1. Поражение стало крупнейшим для клуба в чемпионатах России и СССР с 1984 года.