"Спартак" не будет обсуждать отставку главного тренера после разгрома от "Зенита"

Разговора об отставке главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Руя Витории после крупнейшего поражения в матче Российской премьер-лиги с "Зенитом" не идет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. 24 октября петербургская команда обыграла "Спартак" со счетом 7:1.

Поражение "Спартака" стало крупнейшим для клуба в чемпионатах России и СССР с 1984 года.

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