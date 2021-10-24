Песков: Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей.

Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия" в программе "Москва. Кремль. Путин". Пескову был задан вопрос, удивляет ли его или что-то шокирует в западных действиях в отношении базовых ценностей.

"До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям – мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы, ну, в конце концов, пусть они делают, что хотят. Это их дело", - заявил он.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране.