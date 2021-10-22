22 Октября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Радикальных планов по сдерживанию пандемии пока не рассматриваем

Российские власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

Никто не может с большой долей уверенности предсказать "траекторию развития пандемии", в том числе с учетом процессов вакцинации, отметил Песков, отвечая на вопрос, возможны ли локдауны в России с комендантским часом и ограничением поездок из регионов.

"Поэтому и отвечать на такие вопросы невозможно", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Сегодня зафиксирован новый антирекорд по числу заражений за пандемию - 37 141. Рекордным стало и суточное число умерших - 1064 человека.

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Песков: Радикальных планов по сдерживанию пандемии пока не рассматриваем

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Теги: пандемия, дмитрий песков, коронавирус



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