Песков: Радикальных планов по сдерживанию пандемии пока не рассматриваем

Российские власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

Никто не может с большой долей уверенности предсказать "траекторию развития пандемии", в том числе с учетом процессов вакцинации, отметил Песков, отвечая на вопрос, возможны ли локдауны в России с комендантским часом и ограничением поездок из регионов.

"Поэтому и отвечать на такие вопросы невозможно", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Сегодня зафиксирован новый антирекорд по числу заражений за пандемию - 37 141. Рекордным стало и суточное число умерших - 1064 человека.