Пир во время чумы: экс-сенатор Вавилов, обвиненный в хищении у государства миллиардов, устроил в Италии свадьбу

В Telegram-каналах второй день обсуждают громкую свадьбу, гулявшую накануне итальянской Ломбардии. 60-летний экс-замминистра финансов России Андрей Вавилов повел под венец 24-летнюю наездницу Софию-Антуанетту Делуа (урожденная Софья Коломийцева).

Комментарии по поводу мезальянса довольно едкие, причем как про жениха, так и про невесту.

Но сначала о самой свадьбе. На ней, кстати, невесту чуть не затмила ее мама, Джулия (она же Юлия) Дилуа (пикантно, что у мамы и дочки фамилии в Instagram пишутся через разные буквы: старшая – Dilua, младшая – Vavilov-Delua). Женщина позиционирует себя как дизайнера и создателя модного мехового дома своего же имени. На частном джете Джулия привезла на свадьбу дочери подруг и тамаду – Ксению Собчак. Музыкальное сопровождение обеспечивала любимая московскими богачами джаз-дива Теона Контридзе. Во второй день свадьбы снова устроили вечеринку: на этот раз на шикарной вилле на озере Комо, столь любимом Джорджем Клуни и ресторатором Аркадием Новиковым.

"На банкете к Ксении [Собчак] присоединился Дмитрий Нагиев, шутками отвлекающий сотню гостей от устриц. Первый танец молодожёны танцуют под Эмина. Коллеги пишут, что на невесте платье весом 30 кг", - пишет Telegram-канал "Только никому". Первый танец молодые танцевали под песню, исполняемую артистом и миллионером Эмином Агаларовым (разумеется, лично – никаких кавер-групп или фонограмм).

Портал Spletnik.ru приводит краткую справку о личной жизни Вавилова. Был женат на актрисе Марьяне Цареградской, в браке родились дети – дочь Гойя-Вивьен и сын Данте-Габриэль. В 2017 году Цареградская скончалась от онкологического заболевания. Вавилов вновь женился – на модели Инге Барковской. Летом этого года последовал развод, а уже в начале осени любвеобильный мужчина объявил о помолвке с Софией-Антуанеттой. Официальное оформление брака состоялось в Москве в будничной обстановке.

Интересно, что к комментированию свадьбы Вавилова присоединился и депутат Госдумы Александр Хинштейн. И в его комментариях речь не о любовных похождениях 60-летнего богача, а о лихих 90-х, когда Вавилов работал в правительстве.

"Напомню, что человек, к которому так спешила на свадьбу г-жа Собчак, - один из самых ярких коррупционных персонажей "лихих 90-х", - пишет в своем Telegram-канале Хинштейн. - Именно 1-й зам.министра финансов в 1992-97 гг. Андрей Вавилов - считается автором и идеологом множества коррупционных финансовых схем, включая взаимозачёты и торговлю долгами".

И действительно – из песни слов не выкинешь – даже "Википедия" дает подробное описание уголовных дел, в которых Вавилов был фигурантом. Интересно, что это не только российская юрисдикция: например, частный джет Вавилова как-то в начале нулевых заставили сеть в Палм-Бич – американские следователи допросили его по делу об отмывании средств экс-премьером Укарины Павлом Назаренко.

Ну а о российском преследовании Вавилова снова подробно пишет Хинштейн:

"Комиссия ГД по борьбе с коррупцией прямо обвиняла его в причастности к ряду коррупционных преступлений, оценивая ущерб бюджету от его действий более, чем в $ 2 млрд. Неслучайно 3.02.1997 SAAB Вавилова был взорван прямо у здания Минфина на Ильинке.

28.05.2001 следователем ГВП в рамках расследования уголовного дела о хищении $ 327 млн из бюджета Минобороны, Вавилову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако, дело изъяла Генпрокуратура и обвинение с Вавилова необоснованно было снято. Чтобы избежать дальнейших неудобств, в 2002 г. Вавилов стал членом Совета Федерации (от Пензенской области).

Именно неприкосновенность не позволила привлечь его к уголовной ответственности и по делу о хищении $231 млн, выделенных из бюджета для РСК "МиГ".

13.02.2007 г. Верховный суд, рассмотрев представление Генпрокурора РФ, вынес заключение о наличии в действиях Вавилова признаков составов преступления, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребления). В 2008 г., однако, Следственный комитет прекратил преследование Вавилова за истечением срока давности (с его согласия).

О такой мелочи, как уголовное дело, возбужденное по факту хищения Вавиловым 4-х комнатной квартире в Москве (приватизировал по подложным документам), я и не говорю".