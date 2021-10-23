"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию, если она не оплатит долг

"Газпром" опубликовал заявление о возможной остановке поставок газа в Молдавию, если страна не оплатит долги за уже поставленные объемы.

Текущий контракт заканчивается 1 декабря, новый не подписан. "Молдавия не хочет признавать долг перед РФ за газ, но подписание нового контракта на поставки возможно лишь после признания долга", - заявил представитель компании, его цитирует РИА Новости.

Долг Молдавии за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей составляет $709 млн, сообщили в "Газпроме".

"В ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, "Газпром" не может работать в убыток", - добавили в российской компании.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров российской и молдавской сторонам так и не удалось достигнуть соглашения о поставках газа. Накануне правительство Молдавии ввело режим ЧП, который продлится до 20 ноября. Еще 11 октября Молдавия попросила страны Евросоюза и Украину начать срочные поставки газа через Румынию в связи с его нехваткой. Поставки энергоносителя из России упали на треть.