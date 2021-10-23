Санкт-Петербург готовится ввести локдаун вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге, как ожидается, уже вечером в субботу, 23 октября, могут объявить о предстоящем локдауне. Предполагается, что ограничения будут введены с 30 октября по 7 ноября (как в большинстве российских регионов) и в целом будут повторять московские, но с некоторыми исключениями, передает "Фонтанка". В частности, помимо продовольственных магазинов и аптек можно будет попасть в заведения, предоставляющие бытовые услуги. В театры и музеи можно будет попасть по QR-кодам.

Напомним, в Москве ограничения начнут действовать уже 28 октября. Общепит будет работать только навынос и доставку. Из непродовольственных объектов торговли будут работать только аптеки и пункты выдачи онлайн-заказов. Не смогут работать организации в отрасли бытовых услуг, салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны.

Проведение спортивных, культурных, просветительских и развлекательных мероприятий возможно только по решению органов государственной власти или по согласованию с московским управлением Роспотребнадзора.

Театры и музеи смогут продолжать работу, но только на 50% заполняемости. Кроме того, посещать их можно будет только при наличии QR-кодов.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь. При этом стоматологические клиники должны принимать только пациентов, которым требуется неотложная и экстренная помощь. Продолжат работать и организации, оказывающие ветеринарные услуги.

Будут закрыты детские игровые центры и комнаты, в том числе в парках и торговых центрах, кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий на открытом воздухе).