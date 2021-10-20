СМИ: Названы условия введения жесткого локдауна в Москве

Пока в правительстве России и администрации президента обсуждается возможность национального локдауна с 30 октября по 7 ноября, в Москве идут аналогичные дискуссии в мэрии и бизнес-кругах.

По данным Forbes, в нерабочие дни для москвичей могут закрыть торговые центры, рестораны, кафе, отменены массовые мероприятия. Причем исключений не будет даже для граждан с QR-кодами – вакцинированных или переболевших. Источник на рынке также сообщил, что закроются и заведения вроде салонов красоты.

Издание ссылается на проект указа мэра Москвы, который гуляет на рынке. Документ устанавливает с 30 октября по 7 ноября режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП в столице за исключением тех, чья деятельность не может быть ограничена.

Кроме того, согласно проекту указа, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

В документе обозначены и условия для введения локдауна: это произойдет, если общее количество новых случаев коронавируса с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.