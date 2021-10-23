В Новосибирской области авиадебоширу дали реальный срок

В Новосибирской области суд приговорил двух жителей города Обь к реальному сроку в колонии за авиадебоширство.

Мужчины обвинялись по двум уголовным статьям: ч.1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Инцидент произошел 23 февраля этого года. Мужчины должны были лететь утренним рейсом из Новосибирска в Москву, но еще в аэропорту Толмачево у них начался конфликт с экипажем. Экипаж вызвал полицию, полиция пассажиров с рейса сняла. Попутно выяснилось, что дебоширы пьяны.

"После прибытия представителей правоохранительного органа осужденные продолжили вести себя агрессивно, на требования прекратить свои противоправные действия и проследовать в отдел полиции не реагировали, после чего оскорбили сотрудников полиции нецензурной бранью и применили к ним насилие. Когда они были доставлены в дежурную часть, то вновь публично продолжили оскорблять представителя власти, составляющего в отношении них протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил одному из дебоширов три месяца лишения свободы в колонии-поселении, второму – штраф в 50 тыс. руб.