В Челябинске отменили проведение кинофестиваля из-за коронавируса

В Челябинске из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок проведение IV Международного кинофестиваля "Предчувствие", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня самое главное остановить рост заболеваемости в регионе, сохранить здоровье своих близких. Поэтому мы приняли непростое решение перенести проведение IV Международного кинофестиваля "Предчувствие" на неопределенный срок", - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

О новых датах проведения кинофестиваля будет сообщено дополнительно.

21 октября в Челябинской области было принято решение об ужесточении ограничительных мероприятий. Нерабочие дни в регионе вводятся с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы Южного Урала будет осуществляться по действующему QR-коду. С этого же дня пребывание в санаториях и на базах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода. С 25 октября в ночное время запрещается оказание услуг общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.