В вакцинированной Белгородской области заболеваемость ковидом почти в два раза превысила зимний рекорд

В Белгородской области, где вакцинировано уже больше половины всех жителей и 63% взрослых, быстро растет число случаев ковида, а суточный прирост почти в два раза превысил зимний пик.

Глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников признал, что доля вакцинированных с июня выросла почти в 7 раз. В июне он говорил, что среди заболевших вакцинировано не более 1,5%. Вчера он назвал цифру уже 10%.

Вице-премьер Татьяна Голикова на днях назвала Белгородскую область лидером среди субъектов страны по формированию коллективного иммунитета. Однако он почти достигнут, а ситуация сейчас намного хуже, чем было до вакцинации. Иконников винит во всем низкие темпы вакцинации и почти отсутствие ревакцинации. По его словам, уже вовсю должна идти не просто вакцинация, а ревакцинация.

При этом анализ официальных данных показывает, что в самых вакцинированных регионах ситуация ничуть не лучше, чем в наименее привитых. Вакцинация никак не снижает ни заболеваемость, ни смертность, а если сравнивать с прошлогодними значениями, то даже увеличивает.